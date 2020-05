University of Mobile Announces President’s and Dean’s List for Spring 2020 Semester

MOBILE, Ala. – The University of Mobile announced the President’s and Dean’s Lists for Spring Semester 2020.

Students who have earned a GPA of 4.0 while enrolled in at least 15 semester hours of coursework for the academic period qualify for the President’s List. Students enrolled in Adult and Professional Studies majors qualify for the President’s List with 4.0 GPAs while enrolled in at least 12 hours of coursework for the academic period.

The Dean’s List recognizes students who have earned 3.5 GPAs or higher while enrolled in at least 12 semester hours of coursework for the academic period. Students enrolled in Adult and Professional Studies majors qualify with 3.5 GPAs or higher while enrolled in at least nine hours of coursework for the academic period.

Those students, listed by their hometowns are:

Presidents list for Spring Semester 2020

Albany, Georgia – Michaela Kadron;

Alberta, Canada – Heidi Giles;

Anniston, Alabama – Ashlyn Miller;

Athens, Alabama – Bryley Clemmons;

Athens, Greece – Andreas Koutsougeras;

Axis, Alabama – Kaleigh Chisholm; Kaitlyn Goram; Makenzie McDaniel;

Bathurst, New Brunswick – Shannie Chiasson;

Bay Minette, Alabama – Amber Blackmon; Ashley Conrad; Brendon Lanham

Bayou La Batre, Alabama – Laura Pham;

Calera, Alabama – Kaitlyn Reed;

Camp Hill, Alabama – Laren Smith;

Cantonment, Florida – Devin Monasterio;

Chatom, Alabama – Adrianna Williams;

Chelsea, Alabama – Kayla Wood;

Chickasaw, Alabama – Dallas Dodson;

Chunchula, Alabama – Shelby Newburn;

Citronelle, Alabama – Cameron Tutor;

Coker, Alabama – Nathan McKnight;

Columbia, Alabama – Paul Holmes;

Columbus, Georgia – Austin McMickle;

Crestview, Florida – Keaton Bunting;

Cullman, Alabama – Lillimae Allen;

Daleville, Alabama – Jamie Peters;

Danville, Alabama – Drew Fitzgerald; Kari Watts;

Daphne, Alabama – Ashley Barrentine; Savannah Bohlen; Jordanne Clabo; Jacob Clabo; Travis Higginbotham; Melyssa Hughes, Ashley Ivy; Maya Jowers; Eliana Tate; Madison Taylor;

Decatur, Mississippi – Olivia Vaughn;

Dormagen, Germany – Antonia Bauer;

Dothan, Alabama – Anna Wilson; Cade Wood

Eclectic, Alabama – Isabella Sanders;

Eight Mile, Alabama – Corali Jimenez; Cordelia Martin; Tiana Mitchell; Johnathan Robinson; Emily Ruff; Claire Travis; Heather Williamson;

Evergreen, Alabama – Grace Whittington;

Fairhope, Alabama – Melissa Bass; Megan Bossard; Eliza Colbert; Tessa Crane; Maggie Diehl; Aaron Haycraft; Emma Lepere; Kaylin Sanders;

Foley, Alabama – Rebecca Belew; Grace Mattox;

Gardendale, Alabama – Abigail Waldrep;

Gordo, Alabama – Morgan Patrick;

Grand Bay, Alabama – Stephen Davis; Lauren Dolbare; Spencer Jordan;

Greenville, Alabama – Hannah Schofield;

Guin, Alabama – Jayda Stinnett;

Gulfport, Mississippi – Olivia Russell;

Hampton Cove, Alabama – Sarah Koepplinger;

Hannibal, Missouri – Laiken Gendregske; Ashlyn Nichols

Hartselle, Alabama – Mackenzie Jackson;

Havana, Florida – Conrad Erskine;

Headland, Alabama – Caroline Tucker;

Huntsville, Alabama – Karlie Ruff;

Irvington, Alabama – Matthew Payne;

Jasper, Alabama – Braxton Blankenship;

Knoxville, Tennessee – Johnny Northcutt; Jordan Williams;

Linden, Alabama – Hutson Breckenridge;

Little Rock, Arkansas – Katherine Breeding;

Madison, Mississippi – Kaelyn Haight;

Madison, Mississippi – Mason Moak;

Mandeville, Louisiana – Madison Bergeron;

Maracay, Venezuela – Luis Salazar;

McIntosh, Alabama – Robyn Reed; Karly Weaver; Sydney Snow;

Midlothian, Texas – Casey Lunceford;

Milton, Florida – Parker Gallups; Travis Hudson;

Miramar Beach, Florida – Elaina Davies;

Mobile, Alabama – Donald Brady; Abigail Brock; Annakate Burleson; Elmer Colubio; Emma Dalgety; Ginger Dunaway; Shelby Eiland; Baleigh Essary; Laura Foots; Ashlynn Henderson; Maddison Hill; Hailey Hodges; Emily Keith; Kyley King; Jillian Lane; Rebecca Leim; Brittany Long; Olivia Moore; Vania Muniz; Audrey Norris; Brandon Oliver; Zelda Peach; Emily Phillips; Natalie Powe; Kirstie Ruff; Richard Stone; Sherea White; Ayanna Whittaker;

Monroeville, Alabama – Joshua Evers; Emma McCrory; Victoria Powell;

Moss Point, Mississippi – Tabitha Jordan;

Moulton, Alabama – Taylor Barkley;

Mt Vernon, Alabama – Brittany Campbell;

Navarre, Florida – Ashleigh Crumpler;

New Orleans, Louisiana – Gabrielle Strahan;

Niceville, Florida – Sarah McDorman;

Opp, Alabama – Charles Gessner;

Oshkosh, Wisconsin – Adam Olszewski;

Ozark, Alabama – Claire Wood;

Pelham, Alabama – Katelyn Karcher;

Pensacola, Florida – Hannah Grace Smith; Myles Herren; Briana Webb

Perdido, Alabama – Kylie Boutwell;

Perkasie, Pennsylvania – Katie Detweiler;

Pinson, Alabama – Destinee Cole;

Prattville, Alabama – Madison Flowers; Kaylee Pullin;

Reading, Michigan – Lauren Routledge;

River Ridge, Louisiana – Lauren Bodino;

Saraland, Alabama – Jordan Hall; Hannah Love; Allie Sayasane; Emily Sharpe; Brooke Turner; Dynasty Wittner; Savannah Woodruff; Hayley Wright;

Satsuma, Alabama – Valerie Dickson; Courtney Ellzey; Emily Henderson; Jacob Howard;

Semmes, Alabama – Dunkin Demouy; Randall Killam; Erin Williams;

Silverhill, Alabama – Whitney Dillard; Abigail McCully; Michael Zona;

Slidell, Louisiana – Katie Grubbs;

Somerville, Alabama – Claudia Smith;

Southaven, Mississippi – Allyson Judkins;

Spanish Fort, Alabama – Hannah Colbert; Grace Dunn; Joseph Quinn;

Stow, Massachusetts – Caitlyn Sahlberg;

Summerdale, Alabama – Madelynn Coleman; Merissa Harris;

Sycamore, Alabama – Landon Owen;

Tallahassee, Florida – James Clark;

Theodore, Alabama – Ali Gardner; Brianna Huber; Alena Oger;

Thibodaux, Louisiana – Lindsie Sanders;

Thomasville, Alabama – Moriah Nelson;

Titus, Alabama – Savannah Brannen;

Tulsa, Oklahoma – Cassidy Cannedy;

Tuscaloosa, Alabama – Madison Smith;

Uddingston, Scotland – Christopher McKenna;

Van Wert, Ohio – Michaella Johnson;

Wagarville, Alabama – Christian Vice;

Wilmer, Alabama – Lexie Smith;

Yulee, Florida – Rachel Hart;

Dean’s list for Spring Semester 2020

Abbeville, South Carolina – Rachel Fogle;

Agua Dulce, Texas – Aidan Chavez;

Alabaster, Alabama – Randi Becton;

Andalusia, Alabama – Colby Adams; Jennifer Langley; Leah Thompson;

Athens, Alabama – Zoe Bohanon; Hannah Morris;

Axix, Alabama – Mechaela Andry; Sally Ott;

Basingstoke, England – Lukas Burt;

Bay Minette, Alabama – Christine Eleogo; Dnatia Kennedy; Zachary Smith; Sierra Williams;

Bay St Louis, Mississippi – Paul Burdic;

Belle Chasse, Louisiana – Ethan Phan; Alexandria Summers;

Beni, Bolivia – Maria Reynaldo Toledo;

Bentonia, Mississippi – Kevin Pettigrew;

Bessemer, Alabama – Darlene Basave; Kendra Langham;

Birmingham, Alabama – Lydia Diegel; Lajayveus Leonard;

Blackshear, Georgia – Lauren Graham; Camden Jewell;

Brantley, Alabama – Julian Sowell;

Brewton, Alabama – Rider Jernigan;

Carrollton, Texas – Jordan Vandiver;

Cary, North Carolina – Leah Ford;

Chatom, Alabama – Hailey Moss;

Chiba, Japan – Aoi Kambara;

Chickasaw, Alabama – Hannah Dodson; Rebecca Reed;

Chipley, Florida – Haylee Patton;

Chunchula, Alabama – Taelor Davis; Sydney Hendry; Taylor Jackson; Lydia Smith

Citronelle, Alabama – Ayeshia Abraham;

Clanton, Alabama – Adison Argent; Elise Johnson

Clermont, Florida – Holly Lewis;

Coden, Alabama – Katie Clark; Lisa Roberson;

Collinsville, Alabama – Julianna Roberts;

Copponex, France – Flavie Sallaz;

Cordova, Alabama – Kassie Salors;

Covington, Louisana – Cassidy Arcement;

Crystal Springs, Mississippi – Tori Clement;

Cullman, Alabama – Charis B rown; Grant Howard; Savannah Moss;

Dadeville, Alabama – Katelin Lynn;

Daphne, Alabama – Sydney Bishop; James Comerford; Ryon Depinet; Katelyn Garrison; Hannah Goalen; Ansley Hardyman; Lacy Hawthorne-Abrams; Lillie Hawthorne-Abrams; Wesley Perrigin; Danielle Pote; Marley Smith; Blakelee Stewart; Michael Wenzel;

Dayton, Ohio – Kelsey Courtney;

Deatsville, Alabama – Carli Watkins;

Defuniak Springs, Florida – Rhiannon Combs; Daniel Demarra;

Destin, Florida – Breanna Dufault; Maya Lewellyn;

Dothan, Alabama – David Ledlow; Samantha Mansur; Amalia Martin;

Duncanville, Alabama – Jacob Henry;

East Brewton, Alabama – Dalton Shell;

Eight Mile, Alabama – Darvin Jones;

Evergreen, Alabama – Noah Whittington;

Fairhope, Alabama – Hannah Ellis; Ethan Lafont; Jaden Morace; Natalie Seay; Chloe Doran;

Flagstaff, Arizona – Hannah Goodman;

Florala, Alabama – Adam Bundy;

Foley, Alabama – Rayburn Belew;

Freeport, Florida – Layton Warren;

Fruitdale, Alabama – Mikaela Dees;

Fuquay Varina, North Carolina – James Upshaw;

Gautier, Mississippi – Eukeisha Lankford;

Germany – Sofija Hrovat;

Grand Bay, Alabama – Traci Fleming; Macy Mareno; Sally Shoemaker; Abbie Williams;

Grand Rapids, Mississippi – Madilyn Gosselin;

Grove Hill, Alabama – Rachael Gregson;

Guatemala City, Guatemala – Maria Diaz Linde;

Gulf Breeze, Florida – Shelby Roberts;

Gulf Shores, Alabama – Emily Butts; Emma Schlehuber;

Gulfport, Mississippi – Kristyn Hensley; Jenna McKnight;

Guntersville, Alabama – Andrew Naugher;

Hammond, Louisiana – Savannah Stebbins;

Harrisburg, South Dakota – Allison Preator;

Hartselle, Alabama – Hope Cain; Ethan Cowart; Kaitlyn Spangler; Addison Zanda;

Helena, Alabama – Briley Teague;

Herrick, Illinois – Luke Senteney;

Herzogenaurach, Germany – Emily John;

Hoover, Alabama – Brandy Segreto;

Huntsville, Alabama – Sarah Christopherson;

Indian Springs, Alabama – Maggie Jones;

Irvington, Alabama – Valerie Ainsworth; Brandon Ryan; Ashton Shepherd; Kennedy Taylor;

Jackson, Mississippi – Alexis Knott;

Jacksonville, Florida – Genelle Boyer; Melea Meadows; Avery Wasdin;

Jasper, Alabama – Anna Harris;

Kenner, Louisiana – Ethan Simmons;

Lake Charles, Louisiana – Carina Veillon;

Leeds, Alabama – Zane Duke; Austin Glass;

Liberty, Mississippi – Ashley Hutson;

Little Rock, Arizona – Emily Breland;

Long Beach, Mississippi – Sabina Mana-ay;

Magnolia Springs, Alabama – Kirsten Leynes;

Manresa, Spain – Anna Cabrera Riudor;

Marietta, Georgia – Andrew Hendry;

Mascot, Tennessee – Matthew Cleveland;

McCalla, Alabama – Kennedie Cammon;

McDonough, Georgia – Anna Klouser;

Meridianville, Alabama – Emma Hollingsworth;

Miami, Florida – Alejo Binaghi;

Milton, Florida – Nathan Bell; Sophie Eberhard; Logan Mathews; Oaklee Riley;

Mobile, Alabama – Gabrielle Adams; Jennifer Amacker; Lenjamin Anderson; Abigail Andrews; Abigail Andrews; Mariah Arndt; Dalton Becker; Courtney Blake; Jennifer Bosarge; Moira Buck; Tracy Bunn; Jacob Burkhardt; Cameron Casper; Heather Chastain; Trinishia Clausell; Marquise Cobbs; Hannah Colson; Matthew Cooper; Ian Copeland; April Craft; Shirl Crane; Cameron Cranton; Charon Farmer; Kaitlin Finch; Alyssa Flowers; Treasure Fluker; Christina French; Paula Gibson; Dwanna Graham; Joel Griffith; Aleigh Herndon; Grace Howard; Shante Johnson; Doris Johnson; Demetrice Jones; Tye Jordan; Alexandria King; Latonya Lindsey; Tracey Marsh Williams; Michael McCrory; Shanice McElroy; Madelyne Miller; Jessica Morie; Jessica Mosley; James Naman; Bang Nguyen; Andrew Paxton; Jennifer Phillips; Morgan Phillips; Christian Poche; Stephen Poche; Breanna Poole; Aneya Raynor; Julius Riley; Andrew Roberts; Brady Romine; Daisy Sullivan; Amber Thomas; Kora Thompson; Jennifer Todd; Linh Tran; Bivek Verma; Lindsey Vise; Leah Walker; Shamika Williamson; Tanika Woodard; Abriana Wright; Raven Young;

Molino, Florida – Dylan Gary; Spencer St. Cyr;

Montgomery, Texas – Emily Kelleher;

Montgomery, Alabama – Lindsey McDaniel; Sydney Taylor;

Moss Point, Mississippi – Taylor Jordan;

Mount Vernon, Alabama – Montrez Radcliff;

Munford, Alabama – Chloee Garrard;

Navarre, Florida – Kathan Brannon; Anakah Madril; Jordyn York;

New Market, Alabama – Luke Kilgore;

New Orleans, Louisiana – Kelsey Pinera;

Newton, Alabama – Caleb Cox;

Niceville, Florida – Jacqueline Beauchamp;

Northport, Alabama – Caroline Boswell; Anna Boswell; Anna Kate Henry

Norwich, United Kingdom – Archie Bean;

Opelika, Alabama – Sarah Irvin;

Opp, Alabama – John Adams; Cameron Ballard; Nathaniel Reynolds;

Orange, Texas – Jenna James;

Orange Park, Florida – Nicole White;

Ormond Beach, Florida – Aaron Nipper;

Owens Cross Roads, Alabama – Savanna Fuchsberger;

Oxford, Alabama – John Butler;

Pace, Florida – Trenton Short;

Palm Bay, Florida – Amanda Pittman;

Panama City, Florida – Anna Griffin; Steven Grothman; Abigail Kyle;

Parrish, Alabama – Chaney Jett;

Pearland, Texas – Hailey Morgan;

Pearlington, Mississippi – Caleb Marshall; Breighanne Singleton;

Pell City, Alabama – Mary Griffin; William Haynes; Joshua Warren;

Pensacola, Florida – Bryce Cox; Brooks Hunter; Leah Mason;

Perdido, Alabama – Samantha Stewart;

Piedmont, Alabama – Katelyn Lawler;

Pine Mountain, Georgia – Trenten Burns;

Pinson, Alabama – Nathan Lewis;

Point Clear, Alabama – Shawnessy Edwards;

Point Cook, Australia – Reece Bray;

Powell, Tennessee – Lauren Hickey;

Prattville, Alabama – Randall Salle;

Prichard, Alabama – Ezra Kennedy;

Repton, Alabama – Carmen Knowles;

Roanoke, Alabama – Emilie Brown;

Robertsdale, Alabama – Hailee Powell; Madelyn Wells;

Rock Hill, South Carolina – Derek Lacy;

Saraland, Alabama – Katie Benoit; Kristen Black; Maggie Copeland; Lydia Evans; George Ewing; Robert Ewing; Megan Hart; Shawndell Hope; Zachary Jones; Gunnar Jones; Jennifer Meredith; Mikayla Persons; Angel Peterson; Shawn Rivers; Hallie Rowell; Ashley Scott; Callie Setser; Joshua Stroud; Alyssa Weaver; Kelsey Westbrook; Kathryn Wheidi;

Satsuma, Alabama – Brandon Bozeman; Erica Burleson; Andrew Hooper; Heather McClary; Madison McGuff; Ashton Parnell; Leith Rawson; Taylor Rester; Madilyn Robertson; Jackson Verkouille; Morgan Walley; Brelee Yarber;

Semmes, Alabama – Jabraun Bass; Charles Bettner; Tyra Ezekiel; Kelsey Highsmith; Allicyn Holderfield; Mark Leousis; Hannah Maddox; Blake Roberts; Elizabeth Smith; Makayla Smith; Howard Smith; Savannah Vigor; Rebekah Waldo; Christian Waltman; Macey Weaver; Vivian West;

Silverhill, Alabama – Kristi Dickinson; Olivia Finley; Abbie Hedden; John Hedden; Jordan Johnson; Hannah Shelton;

Slidell, Louisiana – Josie Headrick; Allison Vincent;

Smyrna, Georgia – Lauren Coleman; Austin Henson;

Spanish Fort, Alabama – Shelby Lazarini; Presley Ready; Avery Wilhite;

Springville, Alabama – Tiffany Aikens;

St. Bernard, Louisiana – Payton Adams;

St. Elmo, Alabama – Kevin Richardson;

Starkville, Mississippi – Brendan Dobbs;

Statesville, North Carolina – Abigail Pauley;

Summerdale, Alabama – James Scruggs;

Talladega, Alabama – Noah Walters; Thomas Wilcox;

Theodore, Alabama – Antonio Alvidrez; Annaleise Brown; Callie Edwards; Kenneth Floyd; Maranda Kirk; Katelynn Miller; Noah Palframan; Brianna Roberts;

Thomasville, Alabama – Morgan Brasell; Mallory Broadus; Kayla Gill;

Thorsby, Alabama – Abby Garrison;

Tibbie, Alabama – Brandy Thornton;

Troy, Alabama – Lindsay Lee;

Tuscaloosa, Alabama – Adriana DeCubellis; Madilyn Donald;

Uriah, Alabama – Jesse Baggett;

Vancleave, Mississippi – Shawn Shoemate;

Vestavia Hills, Alabama – Mary Davidson;

Vinegar Bend, Alabama – Allyson Deese;

Wetumpka, Alabama – Pearson Shaw;

Whistler, Alabama – Brittney Miller-Rand;

Wilmer, Alabama – Grace Addison; George Harvell; Elizabeth Laster; Victor Mitchell; Georgia Rives

