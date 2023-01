Dean’s List for Fall 2022

MOBILE, Ala. – The University of Mobile is proud to announce the Dean’s List for the fall semester of 2022. The Dean’s List consists of students who received a 3.50 GPA or higher with at least 12 credit hours. The students who received this honor are listed below.

Gabrielle Adams

Savanna Adams

Rofiat Adigun

Gabrielle Akridge

Karli Alaniz

Lillimae Allen

Bryson Anderson

Taylor Ard

Luke Arnold

Benjamin Barnett

Hanna Barnett

Elizabeth Bedford

Tatum Beech

Annakatherine Bell

Thomas Bell

Sadie Bell Pritchett

Katie Benoit

Erin Biglane

Angelina Birdwell

Nana Sofie Kumai Bjerre

Kristen Black

Nathan Blake

Jesse Blow

Abigail Booker

Taylor Boyington

Kennedy Bradford

Amanda Bream

Aryany Breek

Lillyana Brenner

Matthew Brooks

Ashlyn Broussard

Gregory Brown

Hahnnahlulu Brown

Chloe Buck

Moira Buck

Cheyanne Burge

Kayley Burgess

Annakate Burleson

John Butler

Emilee Buxton

Georgette Byrd

Grayson Cannon

Tatalia Carmichael

Leia Carter

Jared Cauley

Hunter Chapuis

Jade Chastang

Alyssa Cherry

Joshua Clackler

Jamel Clark

Samuel Colbert

Jeffrey Cole

Christopher Conger

Adam Cooil

Adam Cooke

Emory Cooper

Emily Creamer

Delainy Cunningham

Emma Dalgety

Jennifer Darby

Ryan Dearmon

Erin Degruise

Aniyah Dent

Lilie Dickerson

Madalyn Dillard

Daniel Doherty

Madilyn Donald

Connor Duckett

Grace Dunn

Hannah Edge

Cameryn Edwards

Shawnessy Edwards

Evan Elliott

Courtney Ellzey

Ebba Elweroth

Baleigh Essary

Nicole Everman

Robert Ewing

William Farris

Precious Florence

Alyssa Flowers

Kimberly Foster

Taylor Fowler

Caroline Frye

Trashinda Gavin

Anna Geter

Collin Gibbons

Sidney Gipe

Alexandria Godwin

Madison Gray

Taylor Greene

Tucker Gregg

Rachael Gregson

Kaelyn Haight

Caroline Hale

Regine Hall

Abdullah Hamid

Cartez Harris

Cassidy Harris

Joshua Harris

Taylor Harris

Will Harris

Trevor Hawthorne

Lacy Hawthorne-Abrams

Steven Hazewinkel

Tiffany Head

Emalyn Heathershaw

Christopher-James Helt

Kristyn Hensley

Clara Hicks

Nathan Higginson

Dustin Hill

Nicholas Holley

Emma Hollingsworth

Andrew Hooper

Morgan Howard

Brooke Hutcheson

Ashley Hutson

Ruth Idemudia

Eila Infante

Taylor Inmon

Latavia Jack

Erica Jackson

MacKenzie Jackson

Thomas James

Amy Jernigan

Rider Jernigan

Jamie Johnson

Kevin Johnson

Michaella Johnson

Ivan Jolivet

Erica Jones

Haley Jones

Samuel Jones

Skylar Jones

Spencer Jordan

Hannah Keel

Allie Kelley

Aleah Kennedy

Bethany Kilgore

Luke Kilgore

Rodney Kinsey

Leighla Kirchharr

Brianna Kitt

Sarah Koepplinger

Kaden Kugler

Kasey Kurisko

Erin Laffitte

Zachary Landrum

David Ledlow

Chamberlyn Lentz

Reagan Lentz

Emma Lepere

Hadley Little

Charity Long

Guilherme Lopes

Nathan Love

Samuel Lowery

Mary Luker

Teagan Lynn

Sam MacDonald

Ashton Mack

Elijah Mahn

Amanda Majors

Dashon Malone

Samantha Mansur

Shyanne Marlowe

Emily Martin

Rylee Martin

Sean Mason

Lais Tammy Masuda

Jared Matthes

Jessica McCovery-Williams

Michael McCrary

Makenzie McDaniel

Brianne McDonald

Ezra McKenna

Lauren McLean

Caitlin McRee

David Minniefield

Logan Mitchell

Madison Mitchell

Mason Moak

Marlee Montalvo

Jordan Moon

Matthew Morgan

Hailey Moss

Karolina Mrowiecova

Mia Mugford

Benjamin Naman

James Naman

Savanna Naugher

Selah Ohman

Jammie Oliver

Caraline Olson

Emily Osborne

Tabitha Ott

Emily Otts

Emma Owen

Landon Owen

Luke Owers

Jessica Parker

Ashton Parnell

Liam Patterson

Matthew Payne

Tyneshia Peppers

Gabriel Perkins

Jamie Peters

Tyler Peters

Brittany Phalo

Emaleigh Poiroux

Breanna Poole

Danielle Pote

Allison Preator

Jessica Presley

William Pruitt

Harrison Puckett

Joseph Quinn

Jhanya Quinones

Olivia Quiroz

Allison Ramey

Rebekah Ramirez

Hannah Ray

Kaitlyn Reed

Rebecca Reed

Jacob Rehbine

Santiago Reina Mendivelso

Kylie Rester

Maria Reynaldo Toledo

Nathaniel Reynolds

Landon Rice

Kevin Richardson

Samuel Richardson

Zoe Richardson

Gavin Rider

Joaquin Rivera

Shawn Rivers

Jamecia Robbins

Billy Robinson

Berkley Rounsavall

Carli Rouse

Lauren Routledge

Sergio Ruiz Ramiro

Clayton Russell

Martionna Salinas

Kaylin Sanders

Rachel Sanford

Denzel Sawyer

Elizabeth Scarbrough

Jeb Scarbrough

James Sellers

Luke Senteney

Naomi Shirley

Izabella Sikora

Ronald Simpkins

Cecil Smith

Hannah Grace Smith

Jacylin Smith

Fatoumata Sonko

Nicholas Spears

Tiffany Spencer

Spencer St. Cyr

Emily Stearns

Lyla Kae Stokes

Bryant Story

Braylan Stringfellow

Alison Strunk

Jailyn Swink

Guerrero Tablan

Ashlee Taggart

Ford Taylor

Samantha Tedder

Alesha Temple

Connor Thomas

Emily Thullesen

Emma Todd

Za’Kiya Tolbert

Lakisha Traylor

John Treanor

Dallas Trehern

Joshua Trimble

Brooke Turner

Tyler Turner

Sarah Tyler

Morgan Varnadore

Samuel Vergara

Jackson Verkouille

Rebekah Waldo

Jordan Ward

Sarah Warren

Gracie Warriner

Kari Watts

William Wayne

Karlie Welch

Alayah Wells

Trevor Wells

Erika West

Weston West

Kelsey Westbrook

Ansleigh Weston

Danny Wheidi

Jared Whittle

Thomas Wilcox

Kierra Wiley

Adrianna Williams

Elise Williams

Kaylee Williams

Sable Williams

Joy Wilson

Claire Wood

Henry Woodall

Julia Worth

Emily Wrenn

Kyler Wright

Hallie Wriley

Addison Zanda

