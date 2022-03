University of Mobile Announces Dean’s List for Fall 2021 Semester

MOBILE, Ala. – The University of Mobile is proud to announce the Dean’s List for the fall semester of 2021. The Dean’s List consists of students who received a 3.50 GPA or higher with at least 12 credit hours. The students who received this honor are listed below.

Alabaster, AL – Kaylee Cannon

Alexander City, AL – Rachel Sanford

Amarillo, TX – Thomas Hyer

Andalusia, AL – Allie Kelley

Angra Dos Reis, – Jose Neto

Anniston, AL – Leanne White

Ashville, AL – Nicholas Spears, Will Spears

Athens, – Andreas Koutsougeras

Atmore, AL – Karli Alaniz, Burgess

Axis, AL – Isabel Valenzuela

Baker, FL – Lily Caswell

Barcarena, Portugal – Guilherme Lopes

Bay Minette, AL – Angelica Smith, Annalaura Colbert, Ashley Conrad

Belle Chasse, LA – Alexandria Summers

Beni, – Maria Reynaldo Toledo

Birmingham, AL – Lydia Walker, Melissa Sherer

Bjaerred, FC – Agnes Linnea Maria Baeck

Blountsville, AL – Emmett Bryant

Borger, – Merville Vloo

Brabrand, Denmark – Nana Sofie Kumai Bjerre

Brandon, FL – Hannah Edge

Brewton, AL – Rider Jernigan

Broussard, LA – Ashlyn Broussard

Calera, AL – Kaitlyn Reed

Callahan, FL – Emily Ford

Calvert, AL – Marykate Howard

Cantonment, FL – Devin Monasterio

Carencro, LA – Latavia Jack

Cascais, – Miguel Pereira

Chalmette, LA – Danielle Williams

Chickasaw, AL – Cartez Harris, Joshua Evers, Rebecca Reed

Chunchula, AL – Courtney Phillips, James Doherty

Citronelle, AL – Emily Hatcher, Jessidey Orso, Katrina Bohannon, Mikayla Hintz

Coden, AL – Lisa Vail

Columbia, MS – Annakatherine Bell

Columbiana, AL – Kaden Kugler

Columbus, MS – Tyler Whitley

Cordova, AL – Kassie Salors

Corinth, MS – William Wayne

Courbevoie, AL – Ivan Jolivet

Crestview, FL – Amber Sticha, Emalyn Heathershaw

Cullman, AL – Grant Howard, Lauren Lawson, Lillimae Allen

Danville, AL – Kari Watts

Daphne, AL – Anna Canton, Ashlyn Scism, Courtney Johnson, Danielle Pote, Erica Braxston, Ford Taylor, HannahKeel, Jacob Clabo, Kayleigh Nelson, Kylee Stewart, Luke Arnold, Olivia Hurley, Victoria Griffith, Wesley Perrigin

Dayton, OH – Kelsey Courtney

Deatsville, AL – Caraline Olson, Micah Olson

Decatur, AL – William Farris

Dothan, AL – Abigail Duke, Cade Wood, Samantha Mansur, Samantha Tedder, Savanna Adams

Edmonton, – Sophie Walsh

Eight Mile, AL – Anakah Madril, Ashton Glasscock, Emily Martin, Emily Underwood, Gabriella Looker, HayleeLynd, Mackensey Edmond

Elberta, AL – Ronald Simpkins

Ellisville, MS – Lexus Peppers

Fairhope, AL – Brooke Duplantier, Emma Lepere, Grace Parrish, Kendel Lee Frazer, Melissa Bass

Falkville, AL – Sydnee Fitzgerald

Flagstaff, AZ – Hannah Goodman

Foley, AL – Madisen Ulrich

Fort Mitchell, AL – Raven Rodriguez

Fort Walton Beach, FL – Maximus Keebaugh

Fortson, GA – Miguel-Abdiel Alonzo

Franklin, AL – Clara Hicks

Franklinton, LA – Samuel Phelps

Frisco City, AL – Emma McCrory

Fruitdale, AL – Mikaela Dees

Gautier, MS – Emma Landry

Gibsonton, FL – Elyssa Paulding

Gilbertown, AL – Emory Cooper

Grand Bay, AL – Braylan Stringfellow, Dalena Davis, Heather Tyler, Macy Mareno

Grove Hill, AL – Adam Cooke, Rachael Gregson

Hampton Cove, AL – Sarah Koepplinger

Hannibal, MO – Ashlyn Nichols

Happy Valley, OR – Connor Duckett

Harrisburg, SD – Allison Preator, Macy Preator

Hartselle, AL – Addison Zanda, Mackenzie Jackson

Havana, FL – Conrad Erskine

Helena, AL – Briley Teague

Hendersonville, TN – Preston Webb

Herzogenaurach, – Paula John

Huntsville, AL – Mackenzie White

Irvington, AL – Hannah Mabry, Michelle Parmer

Jackson, MS – Alexis Knott, Natalie Jones

Jacksonville, FL – Melea Meadows

Jasper, AL – Braxton Blankenship

Jemison, AL – Caleb Davis, Hailey Bice, Jacylin Smith

Katy, TX – Joshua Henry

Knoxville, TN – Ruthie Knight

Leeds, AL – Zane Duke

Liberty, MS – Ashley Hutson

Linden, AL – Hutson Breckenridge

Linn, MO – Hailey McKim

Little Rock, AR – Katherine Breeding

Louisville, KY – Grace Bryant

Loxley, AL – Avery Wilhite

Lucas, TX – John Treanor

Lucedale, MS – Charity Long, Mattie Evans

Lynn Haven, FL – Morgan Hughes

Madison, MS – Annelise Self

Malmö, Sweden – Jakob Radgowski

Mandeville, LA – Madison Bergeron

Manresa, – Anna Cabrera Riudor

Mc Intosh, AL – Charity Orso

Millry, AL – Ambreea Koen

Milton, FL – Nathan Bell, Trenton Moye

Mobile, AL – Alexis Cubitt, Amy Milam, Annakate Burleson, Aryany Breek, Bailey Davis, Baleigh Essary, BreannaPoole, Brianna Bryant, Brianna Kitt, Bryan Reed, Caitlin Foshee, Cameron Alexander, Cameron Cranton, CarrieMcGallagher, Cassidy Harris, Connor Thomas, Dandrania Green, Dashon Malone, Destiny Pettway, Emily Keith, EmilyThullesen, Emma Dalgety, Gabrielle Adams, Haley Hollingsworth, Hannah Colson, Hiep Nguyen, Hunter Matthews, IanCopeland, Isaiah Holmes, Jacob DeLange, Jamie Johnson, Jasmine Martin, Jeffrey Griffin, Jordan Moon, Jordyn Myles, Kaitlyn Armstrong, Kaliea Niles, Kayla Brooks, Kayla Prieto, Kimberly Bruce, Kimberly Grandquest, Lane McLaughlin, Lauren McLean, Luis Salazar, Madelyne Miller, Moira Buck, Morgan Johns, Natoniya Ford, Noah Walters, RavenYoung, Raygan Boster, Sable Williams, Samuel Jones, Sean Mason, Stephanie Owens, Stephen Poche, Taidi Vielza, Taylor Smith, Teagan Lynn, Teara Bernoudy, Tye Jordan, Vivian West, Whitney Wallace

Monroeville, AL – Karlie Welch, Dylan Colburn

Moundville, AL – Nathan Blake

United Kingdom – Mia Mugford

New Market, AL – Luke Kilgore

New Orleans, LA – Kelsey Pinera

New York, NY – Isabella Shattenkirk

Niceville, FL – Sarah McDorman

Nolensville, TN – Jacob Rehbine

Northport, AL – Joshua Trimble

Norwich, – Archie Bean

Opelika, AL – Julia Worth

Owens Cross Roads, AL – Olivia Henley, Savanna Harris

Ozark, AL – Claire Wood, David Minniefield

Panama City, Panama – Isai Escobar

Panama City, FL – Abigail Kyle

Pearland, TX – Sarah Bransom

Pearlington, MS – Caleb Marshall

Pell City, AL – Breighanne Singleton, Lilie Dickerson

Pensacola, FL – Adalynn Joiner, Brooks Hunter

Perdido, AL – Jessica Presley

Perkasie, PA – Katie Detweiler

Pine Hill, AL – Madison Collins

Port St Joe, FL – Hannah Anderson

Powell, TN – Lauren Hickey

Prattville, AL – Joshua Clackler, Madison Flowers, Randall Salle

Prichard, AL – Ezra Kennedy, Jackson July

Reading, MI – Lauren Routledge

Rio De Janeiro, Brazil – Luana Wild

Robertsdale, AL – Isabella Stracener, Staci Runnels

Sabadell, Spain – Sergio Ruiz Ramiro

Saraland, AL – Abigail Pauley, Brady Clarke, Carleigh Bowden, Cecil Smith, Christopher Beaver, Emaleigh Poiroux, Emily Sharpe, Gregory Brown, Hunter Hayes, Jacob Wright, Jaivasha Bryant, Jessica Herrington, Katie Benoit, KelseyWestbrook, Kristen Black, Lenjamin Anderson, Lexington Singleton, Lydia Evans, Lyndsey Scoper, Madison Hager, Mikayla Persons, Nathan Love, Robert Ewing, Shawn Rivers, Shelby Landrum, Timothy Kervin, Zoe Richardson

Satsuma, AL – Andrew Hooper, Brianne McDonald, Camryn Rice, Courtney Ellzey, Emily Henderson, Emily Szabo, Jacob Howard, Madilyn Robertson, Otto Alvarez, Taylor Rester

Saucier, MS – Madison Smith

Semmes, AL – Christian Waltman, Erin Smith, Jabraun Bass, Meagan Sellers, Randall Killam, Savannah Waldo, Shyanne Marlowe, Taylor Boyington, Tempest Hebert, Tiffany Head, Travis Grimes

Spanish Fort, AL – Ansley Hardyman, Grace Dunn, Joseph Quinn, Kayla Johnston, Olivia Counselman, Tatum Beech

Springville, AL – Jacob Harned

St Rose, LA – Devin Christopher

Summerdale, AL – James Scruggs

Sylacauga, AL – Landon Owen

Theodore, AL – Ayanna Malone, Brianna Roberts, Dalton Rone, Joseph Greene, Matthew Payne

Thibodaux, LA – Lindsie Sanders

Thorsby, AL – Carlee Wyatt, James Sellers

Titusville, FL – Rachel Hart

Tulsa, OK – Cassidy Cannedy

Tuscaloosa, AL – Julie Barwick, Madilyn Donald

Tuscumbia, AL – Elijah Ferguson

Uddingston, – Christopher McKenna

Union Springs, AL – Aspen Adams, Layton Adams

Valera, Venezuela– Eila Infante

Wagarville, AL – Collin Henson

Wetumpka, AL – Pearson Shaw

Wilmer, AL – Ryan Dearmon

Worcester, FC – Leia Carter

Zachary, LA – Joshua Naqvi

