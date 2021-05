University of Mobile Announces Dean’s List For Spring 2021

MOBILE, Ala. – The University of Mobile is proud to announce the Dean’s List for the spring semester of 2021. The Dean’s List consists of students who received a 3.50 GPA or higher with at least 12 credit hours. The students who received this honor are listed below.

Alabaster, AL — Randi M. Becton

Arab, AL — Isaac W. Pruett

Athens, AL — Bryley E. Clemmons

Atmore, AL — Kayley B. Burgess

Auburn, AL — Anna_Kate Carter

Axis, AL — Makenzie T. McDaniel

Bay Minette, AL — Annalaura E. Colbert; Brendon M. Lanham

Birmingham, AL — Lydia M. Walker

Blountsville, AL — Emmett A. Bryant

Brantley, AL — Christopher G. Layton

Chickasaw, AL — Rebecca M. Reed

Chunchula, AL — Elizabeth A. Curry; Taelor B. Davis; James T. Doherty; Sydney F. Hendry; Taylor B. Jackson; Alexandra S. Lucas; Kacey D. Ward

Citronelle, AL — Coral R. Creel; Faye N. Sherer; Cameron P. Tutor

Clanton, AL — Adison P. Argent; Elise N. Johnson

Courbevoie, AL — Ivan Jolivet

Danville, AL — Kari A. Watts

Daphne, AL — Jordanne W. Clabo; James Comerford; Cameron B. Connell; Carley Hamric; Lacy D. Hawthorne-Abrams; Ashley Lynn Ivy; Maya K. Jowers; Wesley S. Perrigin; Danielle J. Pote; Sarah Stevens

Deatsville, AL — Micah S. Olson

Dothan, AL — David M. Ledlow; Amalia J. Martin; Cade A. Wood

Eastaboga, AL — Elizabeth A. Bedford

Eight Mile, AL — Morgan E. Atchison; Joshua E. Bynoe; Jessica K. Carr; Gabriella Looker; Emily M. Martin; Haylee N. Patton; Kevin T. Pettigrew; Kassidy S. Stringfellow; Claire Travis; Heather Nicole Williamson

Fairhope, AL — Melissa C. Bass; Sophia Colbert; Natalie G. Collins; Aaron J. Haycraft; Morgan T. Ledrew; Emma E. Lepere; Grace A. Parrish; Natalie P. Seay; Eleanor C. Stewart; Eliana R. Tate; Benjamin P. Turner

Foley, AL — Rayburn O. Belew; Nicole E. Everman; Morgan A. Franklin; Emily T. Walters

Grand Bay, AL — Traci Fleming; Braylan T. Stringfellow; Lauren O. Wallace; Alexandria L. Wasden

Grove Hill, AL — Rachael M. Gregson

Guntersville, AL — Andrew B. Naugher

Hampton Cove, AL — Sarah A. Koepplinger

Hartselle, AL — Kaitlyn Spangler; Kaitlyn Spangler

Hoover, AL — Brandy M. Segreto

Huntsville, AL — Karlie M. Ruff

Irvington, AL — Valerie Ainsworth; Hannah E. Mabry

Jemison, AL — Hailey D. Bice

Leeds, AL — Zane Duke

Linden, AL — Hutson M. Breckenridge

Loxley, AL — Alyssa L. Cherry

Magnolia Springs, AL — Kirsten Leynes

Malcolm, AL — Molly C. Etheredge

Mcintosh, AL — Sydney B. Snow

Millbrook, AL — Brian C. Jones

Mobile, AL — Bryan T. Avery; Anna M. Boswell; Shirley A. Bradley-Saucier; Aryany M. Breek; Kayla Brooks; Hahnnahlulu Brown; Moira E. Buck; Elmer Francis_C. Colubio III; Ian J. Copeland; Jacob H. DeLange; Dylan Farnell; Alyssa D. Flowers; TaKyra D. Fountain; Jasmine T. Franklin; Annya K. Garcia; Kimberly N. Grandquest; Joel S. Griffith; Shaila Gupte; Jonathan Lowell Harding; Faith E. Harrell; Payton R. Hudson; Morgan Johns; Tye C. Jordan; Danielle London; Brittany Danielle Long; Dashon Malone; Hope E. Mann; Tracey L. Marsh Williams; Amanda McClain; Amy A. Milam; Vania E. Muniz; Jacob E. Musgrove; Jordyn L. Myles; James G. Naman; Bang L. Nguyen; Kaliea Niles; Morgan L. Phillips; Breanna A. Poole; Kyndall V. Ransom; Julius M. Riley; Andrew S. Roberts; Anthony N. Roberts; Dvonte Spelton; Richard P. Stone; Amber Thomas; Bivek Verma; Lindsey C. Vise; Vivian K. West; Sherea L. White; Ayanna T. Whittaker; Shanta B. Williams; Sable R. Williams; Shamika G. Williamson; Mariah E. Young; Raven D. Young

Monroeville, AL — Joshua D. Evers; Emma McCrory; Victoria Powell

Mount Vernon, AL — Gabriel A. Thomas

New Market, AL — Luke T. Kilgore

Opp, AL — Cameron Ballard; Briana F. Bess; Nathaniel T. Reynolds

Owens Cross Roads, AL — Savanna R. Fuchsberger; Savanna K. Harris

Oxford, AL — Jhanya E. Quinones

Ozark, AL — Claire A. Wood

Pell City, AL — Joshua F. Warren

Piedmont, AL — Katelyn A. Lawler

Pisgah, AL — Gavin S. Rider

Prattville, AL — Madison N. Flowers

Red Level, AL — Taylor D. Fowler

Repton, AL — Carmen L. Knowles; Hannah N. McFerrin

Roanoke, AL — Emilie H. Brown

Robertsdale, AL — Madelyn C. Wells

Saint Elmo, AL — Jessica M. McCovery-Williams

Saraland, AL — Callie G. Allen; Ethan C. Andrews; Amber N. Armistead; Alexia P. Barnett; Kristen L. Black; Cedric S. Burrell; Morgan T. Davidson; Breanna Englebert; Madison M. Hager Megan Hart; Hunter S. Hayes; Steven G. Hoosta; Travis J. Hudson; Zachary J. Jones; Zachary T. Jones; Maloree C. Kendrick; Shelby Newburn Landrum; Hannah Love; Nathan K. Love; Angel L. Peterson; Shawn R. Rivers; Allie N. Sayasane; Kaylie A. Sayasane; Lyndsey J. Scoper; Lexington E. Singleton; Ashley N. Taylor; Brooke C. Turner; Dynasty Wittner; Jacob A. Wright; Hayley N. Wright

Satsuma, AL — Otto J. Alvarez; Valerie M. Dickson; Emily B. Henderson; Andrew C. Hooper; Madison G. McGuff; Ashton M. Parnell; Katelyn M. Pierce; Taylor M. Rester; Madilyn R. Robertson; Isabel G. Valenzuela; Jackson Verkouille; Kierra Wiley Alainah B. Diaz; Amanda M. Graham; Travis Grimes; Mary W. Hall; Mark N. Leousis; Jennifer C. Phillips; Kayla R. Ritchie; Blake P. Roberts; Elisabeth Salter; Meagan Sellers

Silverhill, AL — Whitney Rae Dillard; Abbie N. Hedden; John A. Hedden; Margaret A. Leatherwood; Michael A. Zona

Spanish Fort, AL — Hanna A. Barnett; Grace Dunn; Ansley C. Hardyman; Kayla L. Johnston; Joseph L. Quinn

Springville, AL — Tiffany J. Aikens

Stapleton, AL — Anna E. Wiggins

Summerdale, AL — Joshua K. Harris; James W. Scruggs

Sylacauga, AL — Landon H. Owen

Theodore, AL — Brianna R. Huber; Ayanna N. Malone; Brianna D. Roberts; Dalton A. Rone

Thomasville, AL — Morgan Brasell

Thorsby, AL — James B. Sellers

Tibbie, AL — Sydney Bedgood

Titus, AL — Savannah G. Brannen

Town Creek, AL — Weston C. West

Tuscaloosa, AL — Madilyn R. Donald

Tuscumbia, AL — Elijah G. Ferguson

Vinegar Bend, AL — Allyson S. Deese

Wagarville, AL — Collin J. Henson

Wilmer, AL — Alexia L. Horne; Victor H. Mitchelll; Taylor M. Raulerson

North Little Rock, AR — Benjamin C. Whittington

Flagstaff, AZ — Hannah Goodman

Beni, Bolivia— Maria J. Reynaldo Toledo

Angra Dos Reis, Brazil— Jose D. Neto

Edmonton, Canada — Rachel K. Salyn

Baker, FL — Lily C. Caswell

Cantonment, FL — Grace Atteberry; Devin A. Monasterio

Clermont, FL — Holly C. Lewis

Dover, FL — Erika M. West

Fort Walton Beach, FL — Maximus C. Keebaugh

Freeport, FL — Rhiannon Combs; Layton S. Warren

Havana, FL — Conrad A. Erskine

Milton, FL — Nathan E. Bell

Miramar, FL — Stephanie Bruce-Torres

Navarre, FL — Kathan Q. Brannon; Ashleigh Crumpler; Marissa G. Kelley

Niceville, FL — Sarah McDorman

Pace, FL — Kinsey L. Carlson; Trenton Thomas Short

Pensacola, FL — Lakirstan T. Hooks; Michael F. McCrory; Briana Webb

Ruskin, FL — Lauren Jensen

St Johns, FL — Shelby L. Wright

Tallahassee, FL — James D. Clark

Yulee, FL — Rachel Hart

Albany, GA — Michaela Lynn Kadron

Blackshear, GA — Camden Eli Jewell

Columbus, GA — Miguel-Abdiel Alonzo

Griffin, GA — Luke C. Sisson

McDonough, GA — Anna Klouser

Richmond Hill, GA — Nathan Webb

Germany — Sofija Hrovat

Herzogenaurach, Germany — Emily John

Herzogenaurach, Germany — Paula John

Athens, Greece— Andreas Koutsougeras

Chicago, IL — Grace M. Cunningham

Strasburg, IL — Luke C. Senteney

Chiba, Japan — Aoi Kambara

Louisville, KY — Benjamin Bryant

Belle Chasse, LA — Alexandria L. Summers

Broussard, LA — Ashlyn C. Broussard

Brusly, LA — Myla Edwards

Kenner, LA — Elizabeth N. Wandera

Mandeville, LA — Madison J. Bergeron

River Ridge, LA — Lauren C. Bodino

Slidell, LA — Katie S. Grubbs

St Rose, LA — Devin L. Christopher

Thibodaux, LA — Lindsie Sanders

Hagerstown, MD — Jedidiah Hill

Puebla, Mexico — Sofia Mazza Villarreal

Reading, MI — Lauren E. Routledge

Linn, MO — Hailey R. McKim

Gulfport, MS — Jenna A. McKnight

Jackson, MS — Natalie C. Jones

Madison, MS — Kaelyn E. Haight; Mason D. Moak

Moss Point, MS — Tabitha Jordan; Taylor Jordan

Pascagoula, MS — Brantley Morris Chandler

Ridgeland, MS — Mary K. Newton

Tupelo, MS — Jayven Humphrey

Statesville, NC — Abigail R. Pauley

Bixby, OK — Melody G. Holcomb

Tulsa, OK — Cassidy F. Cannedy

Adair Village, OR — Hannah J. Ray

Asuncion, Paraguay — Lucas Ros

Cascais, Portugal — Miguel Pereira

Rock Hill, SC — Derek S. Lacy

Caceres, Spain — Andrea Sanchez

Bjaerred, Sweden — Agnes Linnea Maria Baeck

Knoxville, TN — Johnny D. Northcutt; Jordan C. Williams

Powell, TN — Lauren Hickey

Smyrna, TN — Alicia Coleman

Spring Hill, TN — Haley G. Riddle

Copperas Cove, TX — Tateyana K. Harris

Pearland, TX — Sarah L. Bransom

Norwich, United Kingdom— Archie Bean

Worcester, United Kingdom — Leia R. Carter

Valera, Venezuela — Eila A. Infante

