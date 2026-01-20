University of Mobile Announces Deans’ List for Fall 2025
MOBILE, Ala. — The University of Mobile is pleased to announce the Deans’ List for the Fall 2025 semester. The Dean’s List recognizes students who earned a grade point average of 3.50 or higher while completing at least 12 credit hours. Students receiving this honor are listed below.
John Abston, Kaylee Abston, Trenton Adams, Lucy Allen, Rachel Allen, Isabelle Allred, Rayan Amison, Jackson Anders, Bryson Anderson, Diana Arcay Guevara, Jacob Arnold, Mateo Arteaga
Mary Baker, Taylor Baker, Kylie Ann Barnes, Luke Barron, Grace Barton, Camilo Bazo, Laura Belk, Liliana Bell, Thomas Bell, Bailee Best, Caitlyn Beverly, MacKston Bishop, Jonah Blackwell, Ella Blalock, Lillie Blaylock, Andin Bolen, Samantha Bolton, Andrew Bosarge, Michelle Bossard, Amanda Bream, Logan Brewer, Bailey Bronner, Ashlyn Broussard, Andrew Buck, Whitley Burns, Blake Burris, Stella Byars, Bralee Byrd
Brittany Calhoun, Brayen Canas, Grayson Cannon, Alana Carson, Savannah Catrett, Josiah Cazalas, Camryn Cellon, Jade Chastang, Elijah Cherolis, Bobbi Chestang, Laiken Coaker, Gabriella Cochran, Ethan Colbert, Samuel Colbert, Christopher Conger, Lillie Conner, Jennifer Cope, Eleanor Cowan, Sara Crews, Jaxson Crisler, Eric Crocker, Noelia Cruz, Milyanis Cruz Martinez, Anthony Cumbaa, Thomas Cumbie
Bryline Dailey, Senyakah Darling, Taylor Davidson, Gabrielle Davis, Kadence Dedeaux, Erin Degruise, Alyssa Dewberry, Wyatt Dickson, Matthew Dimmick, Kimberly Dinkins, Samuel Dippel, Albanie Dixon, Emilee Duet, Rachel Dunaway, Rebecca Duncan, Tristan Durflinger
Camille Edgar, Kayden Ellis, Kloe Ernst, Gabriel Esmanhotto, Linda Ethridge, Gracelon Fell, Hayden Fey, Brittney Flowers, Kira Floyd, Honor Fluker, Michael Ford, Michael Frails, Ethan Francis, Gabriel Francis, Leonardo Fuentes, Carlie Funchess
Caleb Gaines, Christian Galarza Guilarte, Luke Galey, Stephen Galvin, Journee Garrett, Elijah Gee, Collin Gibbons, Jaycie Gibbons, Hayleigh Gideons, Joshua Giles, Thiago Giri Rodrigues Mello, Jenni Goins, Jade Goodiel, Gabriella Gordon, Phoebe Graham, Jake Graves, John Griffin, Tyler Grondin, Emily Grubach, Aaron Guevara, Emma Guillotte, Surely Gutierrez
Anna Hadley, Emma Hampton, Kearra Hand, Kyleigh Harper, Grayson Harris, Kareem Harris, Taylor Harris, Dawson Harrison, Haleigh Hartmann, Cullen Havard, Lanee Hayes, Sabryna Haynes, Justine Henderson, Noah Henderson, Jake Henley, Christian Herron, Ellie Hicks, Kennedy Hicks, Nathan Higginson, Madison Hill, Sydney Hill, Ethan Hilpert, Brinley Hoda, MaKala Holland, Goodwin Holley, Ava Holm, Madeline Houk, Alexis Howard, Samuel Hughes, Joshua Hulse, Zyhuana Hurd
Micco Jackson, Jake Jaye, Jonathan Jesse, Jenna Jiles, Fernando Jimenez, Isidro Jimenez Rosario, Alisa Johnson, Isabella Johnson, Jordan Johnson, Naomi Johnson, Reese Johnson, Breelyn Jones, Eden Jones, Skylar Jones, Cayson Jordan, Evan Jordan, Trevor Joseph
Katelynn Kempton, Ninah Kerr, Summer Killough, Anna King, Adele Kuhn, Sophia Kuhn, Avery Kyzar, Brooklyn Kyzar, Samantha Landaiche, Lillie Lanham, Alyssa Lavelle, MacKenzie Lawshe, Kayla Lawson, Celestine Lett, Aidan Lewis, Kyleigh Lewis, Madalyn Lewis, Emily Lofton, Kamirra Logan, Isabella Lombardo, Michael-Christian Lopez, Emma Lowe, Maddox Lugo, Porsha Lynch, Jennah Lyons
Mayar Maarouf, Sam MacDonald, Charlotte Malamaire, Davi Malvini Leao Fernandes, Jenna Manning, Kathryn Manuel, Jocelyn Martin, Alvie Maskew, Katelyn Maten, Kristyn Maten, Dalton Mathis, Janae McCall, Jeffrey McCollough, Juliana McCrary, Caden McDill, Sarah McGonegal, William McGough, Abigail McKissack, Kristian McNeil, Emma McPherson, Madison Medley, Elyssa Messick, Anysten Metcalf, Lindsey Meza, Jayla Mickles, Gabryelle Minor, Stephen Mixon, Dylan Moran, Esmeralda Morataya, Ashley Morsey, Garrett Morton, Abigail Moseley, Lila Moss, Robert Moulthrop, Trenton Moye, Karolina Mrowiecova, Sophie Mulkey, Kelly Murphree
Mattie Neese, Jonah Nelson, Campbell Newell, April Nicholson, Zandrea Ofstedahl, Adarius Oliver, Damian Ortiz, Emily Osborne, Katherine Ott, Luke Owers, Emma Parker, Keagan Partin, Latifha Pascall, Joe Patrick, Raleigh Patterson, Latonya Payne, Jaden Person, Ethan Plank, Claire Powell, Ellie Powell, McCory Powell, Daniel Pratt, Laura-Kenli Prince, Lott Putnam, Kacey Quinnelly
Chase Raulerson, Jason Ray, Bria Raymond, Enrico Recchia, Bethany Reed, Victoria Richardson, Waelyn Richardson, Shelby Lynn Riddle, Cayden Rigdon, Daryelin Rivas, Jamie Roberts, Madalyn Roberts, Adrian Roman
Carla Saborido, Steven Sandlin, Taylor Sasser, Savana Schmitz, Greta Schneider, Juronica Scott, Avery Seitz, Madilyn Sheffield, Addyson Shepherd, Emilee Shuler, Courtney Sides, Izabella Sikora, Ronald Simpkins, Benjamin Sims, Kaitlyn Skrove, Angel Smith, Annie Smith, Cohen Smith, Emma Smith, Rodney Smith, Guido Solaro, Alison Soto, Mileyshka Soto Trujillo, Leiyah Spears, Lucy Spisto, Landon Squires, Asya Stanislaus, Lillian Steiner, Joseph Stevens, Lyla Kae Stokes, Bryant Story, Jake Swearingen, Jailyn Swink
Maya Tait, Madison Tarver, Kristy Tate, Ariana Taylor, Georgia Taylor, Haley Taylor, Sarah Taylor, Jessica Tedder, Mateo Tempone, Susan Terry, Andrew Thames, Ansley Thomas, Kendall Thomas, Semora Thompson, Haven Tillman, Lexy Tillman, Weston Tubbs, Ian Turner, Johnathan Turner, Marleigh Turner
Melissa Umanzor, Kristiyan Vasilev, Gabriella Vasko, Nicolai Vasko, Halle Verkerk, Gabriella Verkouille, Angela Viator
Tyler Wabnitz, Peyton Walker, Rachel Walker, Ella Walley, Jordan Ward, Princess Ward, Brock Washington, Arthur Watson, Rickie Weathers, Bryant Weaver, Alexis Welch, Adalyn Wiggins, John Willard, Kirsten Williams, Madison Williams, Marleigh Williams, Chloe Wilson, Deanderick Wilson, Joy Wilson, Mia Wilson, Trenton Windham, Madison Winters, Emily Wolf, Trevor Wood, Henry Woodall, Hallie Wriley, Matthew Young.
